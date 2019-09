Entella e Benevento a braccetto in vetta - Il punto sulla B

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una coppia al comando della Serie B. Il Benevento e l'Entella vanno a braccetto a 10 punti: tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite della stagione. Importantissima, anche per come è arrivata, è la vittoria dei giallorossi: successo al 94' contro il Cosenza grazie ad un guizzo di Armenteros. La squadra di Inzaghi approfitta del pareggio dell'Entella contro il Pescara per salire in vetta.

Al terzo posto c'è un'altra coppia, quella formata da Ascoli e Salernitana: i marchigiani vincono alla grande in casa della Juve Stabia. Una manita roboante ai danni della squadra di Caserta.

Nelle zone altissime della classifica si affaccia anche la formazione di Ventura con la vittoria di misura sul Trapani con Kiyine. Terzetto al quinto posto con Pisa ripreso in casa dal ChIevoVerona, poi Perugia (Iemmello ancora a segno) e Empoli (basta un gol di La Gumina).

In ritardo ancora il Frosinone di Nesta che non va oltre al 1-1 contro il Venezia. In coda situazione già complicata per Cosenza e Juve Stabia (1 punto) e per il Trapani ancora a zero punti con solo una rete segnata e sette subiti.

Martedì si scende già in campo: spiccano Entella-Venezia e Perugia-Frosinone. Mercoledì i due posticipi: Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo.