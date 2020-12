Entella-Empoli 2-5, le pagelle: Mancuso devastante, liguri in confusione

vedi letture

Virtus Entella-Empoli 2-5

Marcatori: 45'+4 Costa, 56' Mancuso, 59' Mancuso, 61' Mancuso, 71' Mancuso, 75' Poli, 90'+5 Haas

ENTELLA

Borra 5,5 - Nel primo tempo è poco sollecitato ma fa buona guardia. Nei 4 minuti di blackout della squadra ha forse qualche responsabilità sul 2-1 di Mancuso con un'uscita un po' audace, ma di fronte ha un attaccante in giornata di grazia.

Coppolaro 5 - Mette molta irruenza nei contrasti e rischia qualcosa, ma soprattutto fatica molto di fronte alla pressione di Parisi.

Chiosa 5 - Non spiccano errori particolari ma se il solo Mancuso riesce a mettere a segno 4 gol c'è qualcosa che non funziona nella retroguardia chiavarese.

Poli 6 - Riscatta parzialmente la marcatura troppo leggera sulla prima rete dell'Empoli andando a prendersi il momentaneo 2-4 che, se non riaccende le speranze, almeno rinfranca mentalmente l'Entella.

Costa 6 - Segna il gol che illude l'Entella e confeziona l'assist per il secondo. Un gradito ritorno per Vivarini in una giornata che ha poco di positivo.

Paolucci 5,5 - Lotta con caparbietà a centrocampo, nel primo tempo è tra i più positivi eppure non basta ad evitare il tracollo nella ripresa.

Toscano 5 - Inizia con il piglio giusto, guadagnando falli grazie alla sua intraprendenza. Con il passare dei minuti però si smarrisce. Dal 20' s.t.: Cardoselli 5,5 - Prova, per quanto è possibile, a rivitalizzare la manovra offensiva dell'Entella dopo lo shock dei tre gol ravvicinati di Mancuso.

Crimi 5 - Troppo evanescente, lascia il segno solo nel primo tempo, quando l'Entella riesce a giocare con più lucidità. Dal 40' s.t.: Koutsoupias n.g. - Pochi minuti nel finale.

Schenetti 6 - E' tra i più incisivi, particolarmente nel primo tempo, ma trova sulla sua strada uno strepitoso Furlan. Meriterebbe qualcosa di più per quanto creato. Dal 20' s.t.: Settembrini 5,5 - Ci mette voglia, ma non altrettanta precisione.

Brunori 5,5 - Si vede a sprazzi, ed è un suo contropiede l'occasione migliore del primo tempo prima della rete di Costa. Alla distanza si spegne. Dal 20' s.t.: Petrovic 5,5 - Non cambia il passo dell'attacco biancoceleste.

Morosini n.g. - Inizia bene ma è sfortunato ed un problema al ginocchio lo costringe a lasciare il campo. Dal 24' p.t.: De Luca 5,5 - Appena entrato si rende protagonista di diverse iniziative offensive che lasciano presagire una giornata diversa per l'Entella. La stessa verve non si riscontra però nel secondo tempo, quando sparisce un po' dai radar.

EMPOLI

Furlan 7 - Decisivo sulla doppia conclusione ravvicinata di Schenetti che si lascia ipnotizzare dal portierone toscano. Nel finale anche Petrovic deve fare i conti con i suoi riflessi felini.

Fiamozzi 6 - Fa sentire la propria spinta soprattutto nel primo tempo, quando mette diversi cross a beneficio degli attaccanti.

Casale 6 - Costa lo sorprende con un inserimento dalle retrovie, rubandogli il tempo per il colpo di testa. Episodio a parte, non demerita. Dal 14' s.t.: Nikolaou 6 - Entra in seguito all'infortunio alla spalla di Casale, e si occupa di controllare gli assalti dell'Entella nel finale.

Romagnoli 6,5 - Svolge con grande autorevolezza i compiti difensivi e si rivela prezioso nell'azione del quarto gol di Mancuso con una sponda da manuale.

Parisi 6,5 - Motorino instancabile, non abbassa mai i giri e presidia la fascia dal primo al 90' e oltre.

Bandinelli 6 - E' protagonista di alcuni duelli piuttosto accesi nel cuore del campo, piazza diversi cross ma deve alzare bandiera bianca dopo uno scontro duro con Coppolaro. Dal 1' s.t.: Moreo 6,5 - Con il suo ingresso l'Empoli guadagna più efficacia dalla metà campo in su potendo contare su un giocatore che è più a suo agio sulla trequarti.

Stulac 7 - Due delle reti di Mancuso sono da ascrivere ai suoi assist invitanti. Sceglie sempre la giocata giusta e cerca anche la conclusione personale ma Borra gli nega la gioia del gol.

Żurkowski 6 - Inizia con un buon piglio, prova la conclusione dalla distanza e rimedia diversi falli. Con l'andare dei minuti cala un po'. Dal 29' s.t.: Olivieri 6 - Mette subito in campo dinamicità per contribuire nel finale alle ripartenze azzurre.

Haas 6 - Quasi inesistente nella prima frazione, fatica molto nella posizione di trequartista, ma con l'ingresso di Moreo Dionisi rivede l'assetto e il giocatore svizzero può esprimersi meglio, fino alla rete di rapina al 95' che arrotonda ulteriormente il punteggio.



La Mantia 6 - Il suo compagno di reparto decide di prendersi tutta la gloria del giorno, così l'ex Entella si preoccupa soprattutto di far valere i centimetri per tenere alta la squadra e controllare i palloni alti sui calci piazzati a favore dei liguri. Dal 29' s.t.: Damiani 6 - Qualche iniziativa interessante per non lasciare troppo campo all'Entella nel finale.

Mancuso 8 - Devastante. Nel primo tempo non ha occasioni degne di nota ma intorno al quarto d'ora della ripresa sale in cattedra segnando 3 gol in 4 minuti, ulteriormente impreziosite dal poker, una girata di grande potenza e precisione. Si porta a casa il pallone e non potrebbe essere altrimenti. Dal 40' s.t.: Pirrello n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.