Entella, Eramo: "Lavorare duro per portare a casa qualcosa di importante"

© foto di Federico Gaetano

Prosegue il ritiro della Virtus Entella, ed è oggi il centrocampista Mirko Eramo, ai microfoni ufficiali del club, a tracciare un bilancio del lavoro sinora svolto:

"Stiamo faticando tanto come è giusto che sia, dal 17 luglio stiamo facendo doppie sedute e stiamo lavorando bene: il gruppo è forte, con la maggior parte dei ragazzi siamo insieme dallo scorso anno, e i nuovi si sono inseriti bene. Sono tutti acquisti forti, che ci servivano e ci daranno sicuramente una mano. Ora tocca a noi fare il meglio per disputare una bella annata: siamo soddisfatti di quello fatto l'anno scorso, ci siamo ripresi sul campo quello che era nostro, ora dobbiamo dimostrare di meritarlo per potare a casa qualcosa di importante".