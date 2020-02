Entella, esordio con gol per Rodriguez: "Non temo le responsabilità"

Prima da titolare con la maglia della Virtus Entella e primo gol per Alejandro Rodriguez, attaccante spagnolo arrivato dal Chievo. Il giocatore dopo il successo interno contro il Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoEntella: "Volevo subito riscattarmi per il gol sbagliato nel primo tempo, ringrazio i compagni per avermi lasciato battere il rigore. Ho sentito un piccolo fastidio mentre calciavo ma tutto tranquillo, mi sono allenato bene fino all'ultimo giorno. E' vero, ho fatto tanto lavoro sporco per la squadra, ho dato tutto per i compagni. Giocando contro l'Entella si affrontava una squadra cattiva, sempre attenta sull'uomo, adesso è una bella emozione essere dall'altra parte. Voglio fare gol e fare bene per la squadra, non sento alcun peso addosso, mi piace avere responsabilità, non le soffro. Una B così corta non la ricordo, non bisogna mollare mai e pensare partita per partita".