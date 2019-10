Entella, Filippi: "Bonini, futuro assicurato. Fondamentale gol su piazzato"

Il vice-allenatore dell'Entella Giacomo Filippi ha parlato ai microfoni del canale tematico della società ligure a margine del successo interno sul Cosenza: "È una vittoria che cercavamo da molte partite, nonostante le ottime prestazioni alcuni nostri errori hanno comportato risultati non positivi. Abbiamo fatto rifiatare chi ha giocato di più, abbiamo continuato la nostra strada, percorrendo linee di gioco in cui crediamo tanto. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto gol su piazzato, che in questa categoria e nel calcio moderno è fondamentale. Vorrei sottolineare l'esordio di Bonini, che ha fatto un'ottima prova, dello stesso Sernicola che non giocava da parecchio, di Crialese che è affidabilissimo. Settembrini è rientrato, Adorjan ha dato continuità, Poli ha confermato di essere una garanzia. I giocatori vanno guardati durante la settimana, sta a loro cercare di rubare il più possibile a chi sta davanti. Oggi sono stati tutti all'altezza, a partire da Bonini, che è un ragazzo dal futuro assicurato, così come Sernicola. Devono lavorare sulla testa e prendere qualcosa di buono da quelli che stanno davanti. Il gol di Poli mentalmente ha un'incidenza fondamentale, la squadra acquisisce sicurezza e non si prende gol, cosa che non capitava da alcune partite. Dà maggiori sicurezze in proiezione futura".