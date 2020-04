Entella, Fiumanò: "Ho affrontato il virus con coraggio. E' una malattia bastarda"

"E' un'esperienza terrificante, che mi porterò dentro tutta la vita". Così Salvatore Fiumanò, vice presidente biancoceleste ha parlato ai microfoni di Tuttosport dopo che si ammalato ed è guarito dal Coronavirus: "Ho affrontato il virus con coraggio e ho vinto grazie alla vicinanza di tutti. E oggi dico: non siate incoscienti. Questa è una malattia bastarda che ti aggredisce alle spalle. Paura? Perché i positivi al Covid-19, che non vengono ospedalizzati lasciano le proprie vite nelle mani della fortuna. E' una continua altalena. Fa malissimo al fisico, ma per come l'ho vissuta io, fa male ancor di più dal punto di vista psicologico".