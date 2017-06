Entella, fredda la pista che porta a Paghera. Si segue Bianchi dell'Ascoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scritto dal Secolo XIX, l'arrivo di Nizzetto a centrocampo non comporterebbe comunque uno stop agli altri nomi seguiti in mediana dal club ligure. Se la pista che porta a Fabrizio Paghera dell'Avellino sarebbe piuttosto fredda, è invece Tommaso Bianchi dell'Ascoli uno dei nomi più intriganti in entrata per la società di Chiavari.