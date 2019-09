Entella-Frosinone, i convocati di Nesta: out lo squalificato Brighenti

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Trasferta ligure per il Frosinone, che sabato pomeriggio alle 15:00 sarà impegnato sul campo dell'Entella. Per l'occasione, il tecnico ciociaro Nesta ha convocato 22 calciatori, dovendo fare a meno dello squalificato Brighenti. Out anche Szyminski e Tribuzzi, che in questi giorni hanno lavorato a parte.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Capuano, Eguelfi, Krajnc, Salvi, Zampano

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohdén, Vitale

Attaccanti: Ciano, Citro, Dionisi, Matarese, Novakovich, Trotta