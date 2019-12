Entella, gioia Boscaglia: "Complimenti ai miei calciatori"

Roberto Boscaglia

Contentissimo per la vittoria conquistata oggi pomeriggio contro la Juve Stabia, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha dichiarato quanto segue ai microfoni di OttoChannel: "Il calcio è strano, in serie B in modo particolare: nelle precedenti partite non abbiamo vinto ma abbiamo espresso un ottimo calcio. Magari capiteranno periodi in cui capitalizzeremo le uniche occasioni create. Non era semplice battere la Juve Stabia, i ragazzi sono stati bravissimi perchè hanno preparato la gara nel migliore dei modi. Purtroppo non riusciamo a chiuderla subito e questo ci espone a qualche rischio, tuttavia il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata e questo conferma la bontà della performance di questo pomeriggio. Ora ci aspetta una trasferta importante come quella contro il Pisa, uno stadio che a me piace molto e che trasmette stimoli particolari. Una tappa importante nel nostro percorso di crescita, sono curioso di vedere l'atteggiamento dei ragazzi. Mancosu? Anzitutto sono contento che un giovane come De Luca stia emergendo, per il resto stiamo parlando di un giocatore che ha segnato il gol promozione l'anno scorso e che può darci una mano importante".