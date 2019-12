Mirko Eramo

© foto di Federico Gaetano

Migliore in campo con un gol e un assist, il centrocampista dell'Entella Mirko Eramo predica prudenza ai microfoni di DAZN: "Venivamo da un periodo negativo, sembrava quasi che tutti gli episodi ci girassero a sfavore. Questa vittoria era fondamentale, abbiamo dominato dall'inizio alla fine e potevamo chiuderla decisamente prima. Al di là del mio gol sono fiero della prestazione della squadra, il fattore casalingo deve essere un fattore perchè i nostri avversari non sono abituati al nostro tipo di campo. E' qui che dobbiamo costruire la nostra salvezza, ma anche in trasferta è necessario trovare maggiore continuità. Ci sono ancora cinque partite prima della sosta e dobbiamo mettere fieno in cascina per iniziare il 2020 con la giusta carica".