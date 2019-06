Entella, Gozzi: "Caos serie B? Finalmente ci sono segnali di novità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente dell’Entella Antonio Gozzi ha parlato ai microfoni di Sky: "Quest'anno, contrariamente all'anno passato quando c'era un Commissario imbelle, che cambiava idea ogni settimana, c'è una Federazione governata da un presidente forte. Il Palermo prende 20 punti di penalizzazione per la stessa ragione, bilanci falsi, che l'anno scorso non ha indotto a penalizzare pesantemente il Cesena ed a mantenere l'Entella in serie B. Ci sono segnali di novità e credo sia giusto sostenere questo nuovo corso e far sì che il calcio italiano si liberi da un fardello di sospetti e conflitti d'interessi che fanno solo male”.