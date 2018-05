Entella, Gozzi: "Con l'Ascoli mi auguro designazioni all'altezza"

Dopo la vittoria sul Novara che ha regalato alla Virtus Entella la chance playout contro l'Ascoli il patron dei Diavoli Neri Antonio Gozzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: "Con l'Ascoli ci aspetta un impegno difficile, hanno un tecnico importante come Serse Cosmi e la mentalità giusta. Con due pareggi l'Ascoli è salvo, sono comunque favoriti, sta a noi sovvertire il pronostico. Confidiamo che il designatore Morganti designi una doppia direzione all'altezza, con arbitri che abbiano la giusta motivazione, consapevoli che da queste gare dipende anche il loro destino. Faremo prezzi popolari per tutti i settori. Da Ascoli mi aspetto 300-400 persone. Vogliamo uno stadio pieno, per giocare in casa non solo per calendario".