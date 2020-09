Entella, Gozzi: "Esordio complicato ma ci stiamo preparando bene. Finale difficile"

Intervistato dall'edizione Levante de Il Secolo XIX, il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ha parlato del calendario della squadra ligure: "E' un esordio complicato sotto tanti aspetti, ma ci stiamo preparando bene. Il calendario? Abbiamo un finale di campionato decisamente difficile, dovremo essere bravi ad arrivare sul rettilineo finale con un po' di vantaggio per poter tagliare il traguardo e conquistare la salvezza che per un club come il nostro è sempre l'obiettivo primario in ogni stagione".