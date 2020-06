Entella, Gozzi: "Il calcio è della gente, le partite senza pubblico non sono le stesse"

Il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ha parlato ai taccuini de Il Secolo XIX del ritorno negli stadi dei tifosi: "Se la curva dei contagi confermerà la tendenza in discesa delle ultime settimane non vedo perché non si possano aprire, chiaramente con le opportune misure di prevenzione, gli stadi. Il calcio è della gente, le partite senza pubblico non sono le stesse e se ci sono le condizioni i tifosi devono tornare negli stadi".