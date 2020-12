Entella, Gozzi: "Mai perdere la dignità. Voglio vedere un cambio di atteggiamento"

vedi letture

Un'Entella sempre più in crisi, che questa sera affronterà il Pordenone per provare a cercare riscatto. E non solo, per i liguri deve anche arrivare la prima vittoria stagionale, non ancora maturata con la gestione Vincenzo Vivarini, succeduto a Bruno Tedino.

A spronare l'ambiente, come riferisce Tuttosport, ci ha pensato patron Antonio Gozzi: "Nel calcio si può anche perdere, ma non bisogna mai perdere la dignità. Voglio vedere un cambio di atteggiamento e sino a quando non l’avrò visto, la squadra resterà in ritiro".