Entella, Gozzi: "Quasi impossibile parlare di ripresa. I protocolli? Investimento da 500mila euro"

Ospite de Il Secolo XIX, nella sua edizione Levante, Antonio Gozzi, presidente dell’Entella, ha commentato la possibilità di un ritorno in campo del campionato di Serie B: “Parlare di probabilità di tornare in campo in questo momento è un esercizio complicato, praticamente impossibile. Ci sono troppe variabili da tenere in considerazione. La preoccupazione principale è la sicurezza. E poi ci sono troppe domande senza risposta. Cosa succede se qualcuno s'infetta? Mancano troppi tasselli, troppi incastri e l'incontro con il ministro Vincenzo Spadafora non li ha certamente chiariti. La B ha in più un problema di risorse economiche. Chi ha fatto i conti ha stimato che per concludere il campionato seguendo il protocollo le società dovrebbero sostenere un ulteriore esborso di mezzo milione di euro. Un aggravio di costi poco sostenibile in generale, tanto più ora con meno sponsor e con il problema dei diritti televisivi”.