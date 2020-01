Entella, pochi ma buoni. E l'autoironia prima di tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vietato prendersi eccessivamente sul serio, perché, come diceva Victor Hugo, “È dall’ironia che comincia la libertà”.

E lo sa bene l'Entella di patron Antonio Gozzi, che ha aperto la campagna abbonamenti per il girone di ritorno con un curioso slogan "Pochi ma buoni", spiegando poi sul sito ufficiale il perché: "È vero, saremo la squadra con il minor numero di spettatori in serie B, (anche se, tenuto conto degli abitanti di Chiavari, la media non è poi così male) ma l’entusiasmo e la voglia di continuare a stupire non ci mancano.

Pochi ma buoni, per questo abbiamo deciso di riaprire la campagna abbonamenti con le dieci gare casalinghe del girone di ritorno a un prezzo speciale, per poter dire anche io c’ero.

Vuoi essere anche tu della partita?".

Attese risposte.