Entella, il primo innesto dal mercato sarà l'ex Carrarese Cardoselli

Arriverà a parametro zero il primo innesto di mercato della Virtus Entella per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX i Diavoli Neri nelle prossime ore ufficializzeranno il tesseramento di Cassio Cardoselli, centrocampista scuola Lazio che arriverà a parametro zero dalla Carrarese, società con la quale s'è messo in evidenza ha giocato gli ultimi tre campionati di C.