Entella, il progetto solidale prosegue: ecco cosa è stata acquisito con la prima raccolta

La raccolta Entella nel Cuore, promossa dall'Entella di patron Antonio Gozzi, sta dando i primi grandi frutti, e a renderlo noto è il club attraverso un post sul proprio profilo Instagram. a oggi sono stati raccolti 27.300 euro, che sono confluiti nel progetto Compriamo ciò che serve in associazione con il Comitato Assistenza Malati del Tigullio, che ha complessivamente raccolto più di 200.000 euro. ⁣

Con le cifre ricavate, sono stati acquisiti sei respiratori per la ASL 4 (destinati al reparto di terapia intensiva di Sestri Levante), un apparecchio per la diagnosi veloce di Coronavirus (tampone veloce che da’ il risultato in 50’) e 1500 mascherine distribuite a chi ne ha fatto richiesta; non solo, sono stati ordinati 9000 test sierologici di cui 4500 già consegnati all’ASL 4 e 500 messi a disposizione dei medici di famiglia per l’indagine sul territorio. Ne sono in arrivo altri 4000 che almeno in parte verranno destinati ancora ai medici di famiglia.⁣