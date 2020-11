Entella, il ritorno della Zanzara. De Luca torna al gol quasi dopo otto mesi

Giuseppe De Luca otto mesi dopo. Quasi otto mesi.

Era infatti l'8 marzo, e l'attaccante dell'Entella segnava, dagli undici metri, un gol all'Ascoli: al netto della vittoria dei suoi per 3-0, quel gol avvicinava La Zanzara a un traguardo storico, al superare sè stesso: 12 gol in una stagione, quella a Varese, un record che pareva vicino all'esser battuto.

Poi il lockdown, lo stop ai campionati, la ripresa in estate... il digiuno del classe '91.

Che si è però sbloccato nel weekend, dopo sei giornate andate: una rete da cineteca contro il Brescia, una mezza rovesciata imparabile per Joronen nata da un cross di Mancosu, e il via di un nuovo percorso. Che vedremo dove porterà.