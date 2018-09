Entella in bilico: la Figc s'appella al TAR contro la riammissione in B

La Virtus Entella ha chiesto la riammissione in Serie B dopo aver ottenuto l'ok del Collegio di Garanzia del Coni grazie alla penalizzazione del Cesena per la scorsa stagione pari a 15 punti. La posizione del club ligure però - scrive Tuttosport - resta in sospeso in quanto la FIGC ha deciso di appellarsi al Tar del Lazio contro la decisione del Collegio.