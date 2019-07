Entella, la stella Mota Carvalho: la Serie A impazzisce per lui

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

12 reti messi a segno nello scorso e convulso campionato, che ha visto l'Entella vincere il Girone A di Serie C, e tornare quindi in Serie B, categoria dove comunque avrebbe dovuto militare per effetto di una sentenza del TFN mai presa in esame. Ma questa è storia passata, adesso è Serie B e Dany Mota Carvalho, l'autore dei 12 gol prima citati, è tornato in una categoria più consona al suo potenziale. Anche se la Serie A è da tempo alla finestra.

Juventus e Napoli rivali anche su Mota - "C'è un interessamento del Napoli, come tutti i grandi club va preso in seria considerazione, bisogna capire quale sarà il suo futuro, cosa vuole fare il ragazzo. Ce l'ha chiesto anche la Juve, ma anche altre squadre di Serie A sono interessate": queste le parole, di qualche tempo fa, del presidente dell'Entella Gozzi circa l'attaccante. Chiaro che Juve e Napoli presenterebbero due strade diverse: i torinesi sembrerebbero propensi a mandarlo in prestito in B, i partenopei al Bari in C (club della famiglia De Laurentiis).

Pista estera - Il giocatore sarebbe finito nel mirino anche di due club esteri, Real Saragozza e Sporting Lisbona, ma non è da escludere neppure un suo approdo in Inghilterra.

E se fosse ancora Entella? - Il classe '98 è legato al club ligure per ancora tre anni, quindi non è affatto esclusa una sua permanenza in biancazzurro. Anche perché la società punta ancora molto sul suo talento, soprattutto in una categoria più tecnica come è la Serie B.