Entella, Mancosu: "Protocolli difficile da rispettare in B. La Serie A più facile che riparta"

Matteo Mancosu, attaccante della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX sulla ripresa del campionato di Serie B: "Previsioni? Farne oggi è impossibile. Non so se e quando il campionato potrà riprendere. E' più facile che per molti motivi riparta la serie A, ma per la B e tutti gli altri rispettare il protocollo sanitario è più difficile e la strada è molto più tortuosa".