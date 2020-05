Entella, Mancosu: "Quel Trapani giocava per me, a Bologna mi sono smarrito"

vedi letture

L'attaccante dell'Entella Matteo Mancosu ha parlato ai taccuini del Corriere dello Sport della sua esperienza a Bologna: "Quel Trapani giocava per me, mi lanciavano nello spazio e i difensori non mi prendevano mai. Tanti gol li ho segnati così. A Bologna immaginavo che fosse un’altra storia. Questi tifosi che hanno goduto per Baggio, Signori, Di Vaio, Gilardino si aspettavano che questo sconosciuto di Mancosu facesse almeno gol, e invece cosa è successo? Non facendoli, mi sono smarrito, e non mi sono più ripreso".