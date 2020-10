Entella, Mancosu: "Un punto che ci serviva e che la squadra ha meritato"

vedi letture

L'attaccante dell'Entella Matteo Mancosu ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il pareggio con la Reggina: "Per fortuna è tornata questa piacevole storia. E' un punto che ci serviva perchè avevamo bisogno di non perdere. E' stata una partita difficile, hanno trovato il vantaggio e sono rimasti con un uomo in più. Sono bravi palleggiatori e ad un certo punto, a metà secondo tempo, facevamo fatica un po' anche a riconquistare palla. Per fortuna non hanno raddoppiato e questo gli è costato il pareggio. Noi abbiamo avuto poche azioni ma credevamo di riacciuffare la partita e così è stato".

Quanta voglia c'è ancora?

"La voglia è ancora tanta e quando fai gol arriva all'apice. Anche se ho una certa età è sempre bello provare certe emozioni. La squadra poi meritava questo punto, meritava di avere il morale su perchè un'altra sconfitta interna non sarebbe stata presa bene. Siamo contenti di questo punto, ce lo teniamo stretto e guardiamo al futuro".