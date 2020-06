Entella, Mazzitelli: "Che gioia il gol: felici dei tre punti, vogliamo salvarci il prima possibile"

Dopo il successo sulla Salernitana, il centrocampista dell'Entella Luca Mazzitelli ha parlato ai canali ufficiali del club ligure: "Volevamo aspettarli nella nostra metà campo e ripartire. Siamo contenti dei tre punti perchè ci vogliamo salvare il prima possibile. Nella prima partita ci è mancata quella cattiverai e attenzione nei dettagli che abbiamo messo in campo stasera. In settimana abbiamo preparato questo e siamo contenti di esserci riusciti. Il gol? Lo cercavo da tanto. Era da tanto che non segnavo. E' una gioia immensa e sono contento che sia avvenuto con l'arrivo dei tre punti. Una dedica? Per mia madre che è il suo compleanno e volevo fargli gli auguri".