Entella, Mazzitelli vola basso: "Ottima vittoria, ma piedi per terra"

vedi letture

Breve intervista del centrocampista Luca Mazzitelli ai microfoni di DAZN. Per il calciatore dell'Entella si tratta del primo gol stagionale, nella circostanza splendido l'assist da parte di Morra: "E' stato molto bravo, io ho seguito l'azione e abbiamo capitalizzato al massimo sbloccandola all'inizio del secondo tempo. E' una bella soddisfazione personale, non ero ancora riuscito a trovare il primo gol in questo campionato pur avendo avuto spesso l'occasione giusta. Naturalmente il bene della squadra viene prima di quello del sottoscritto, era fondamentale tornare alla vittoria dopo il ko di Cosenza. Era stato un semplice passo falso, ne abbiamo parlato tra di noi e sapevamo che c'era la possibilità per un immediato riscatto. Ora testa alle prossime gare, il campionato è ancora lungo e l'imprevedibilità la fa da padrone".