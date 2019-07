© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche se mancano ancora i crismi completi dell'ufficialità, lo si può già dire: Claudio Morra presto sarà un nuovo giocatore della Virtus Entella. C'è di più: mediante una nota ufficiale, il club ligure ha infatti reso noto che l'attaccante, proveniente dalla Pro Vercelli, ha già raggiunto i suoi compagni in ritiro grazie al nullaosta concesso dalla società piemontese, in attesa che i due club ratifichino il definitivo accordo per il trasferimento del classe '95.