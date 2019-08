Esordio casalingo contro il Livorno per l'Entella, che sabato affronterà appunto i toscani. Del match, dalle colonne de Il Secolo XIX, ha parlato uno dei nuovi volti del club ligure, Claudio Morra: "Non vedo l'ora che sia sabato sera, ma credo che un po' tutto l'ambiente aspetti che la parola passi finalmente al campo. Abbiamo lavorato tanto, ora vogliamo iniziare a fare sul serio. La Serie B è un campionato molto selettivo, duro. Ci sarà da lottare su ogni pallone e in ogni partita, ma siamo assolutamente pronti. Ho trovato un buon gruppo, una società seria e organizzata, ma ora tocca a noi, il resto non conta".