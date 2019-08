Entella, Nizzetto: "Felice di iniziare davanti ai nostri tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prossima al via la Serie B, e in casa Entella, come riferiscono i canali ufficiali del club, è capitan Luca Nizzetto a dare il suo commento sul torneo che sarà:

“Mi aspetto un campionato equilibratissimo. La storia di questa categoria racconta di tornei sempre molto incerti nei quali qualsiasi squadra è autorizzata a sognare. È vero che prima o poi si devono incontrare tutte, ma sono molto contento di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Lo scorso anno ci siamo ripresi sul campo questa categoria nonostante tantissime difficoltà, e adesso vogliamo fare di tutto per difenderla. Da veronese aspetto con particolare piacere la sfida al Chievo, cosi come tutte le partite che giocherò contro le mie ex squadre. Alla seconda andremo a Cremona in uno stadio che conosco benissimo nel quale ho giocato 4 anni. Sarà durissima perché hanno costruito una squadra molto forte, ma noi vogliamo giocarcela contro tutti. Pensiamo a un impegno alla volta senza fare voli pindarici avvolti dall’entusiasmo di una categoria recuperata".