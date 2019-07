Entella, Nizzetto: "In Serie B vogliamo e possiamo starci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro dell'Entella, attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato capitan Luca Nizzetto:

"Sicuramente avevamo voglia di ritrovarci e ricominciare, arriviamo da un anno positivo, intenso e bello: quando si vince si ha voglia di ricominciare per dimostrare che in un campionato di B, dove siamo subito tornati, possiamo starci e vogliamo restarci. Il gruppo, anche i nuovi, ha entusiasmo, lo scorso anno è stata la nostra forza e lo dovrà essere anche ora: l'ossatura dell'anno scorso è importante, riusciremo bene a compattare ulteriormente un gruppo che è comunque positivo. I volti nuovi sono stati belle sorprese, mi hanno positivamente impressionato e credo ci sarà tempo per tutti per dimostrare il proprio valore: dobbiamo partire con l'idea di fare bene".