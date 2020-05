Entella, Nizzetto: "Veniamo da 2 mesi di esercizi in giardino. Non sarà come lo scorso anno"

Il capitano e centrocampista della Virtus Entella Luca Nizzetto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport è tornato con la mente alla cavalcata della scorsa stagione quando il club partì con 50 giorni di ritardo rispetto alle altre (per via della nota vicenda sulla riammissione in Serie B), uno scenario simile a quello che attenderà le varie squadre qualora si tornasse in campo dopo l'emergenza Coronavirus: “Eravamo lontanissimi dalla vetta, nove partite da recuperare, ma il senso di ingiustizia ha moltiplicato le nostre energie. Oggi le condizioni sarebbero diverse sia fisicamente sia psicologicamente perché allora arrivammo al tour de force dopo allenamenti normali, mentre ora siamo reduci da due mesi di esercizi in giardino. - continua Nizzetto - Per i giocatori diventa anche bello, si gioca sempre e ci si allena poco. Sarà fondamentale la gestione delle energie, perché dopo le partite serali non si dorme mai per l’adrenalina”.