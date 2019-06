Entella, ogni euro investito ne ha prodotti 3. Gozzi: "Una soddisfazione"

Interessante studio proposto da Wylab piattaforma legata al mondo di WyScout nei confronti della Virtus Entella, società appena promossa in Serie B. Lo studio sull'impatto socio-economico del club nel contesto cittadino di Chiavari ha fatto emergere che per ogni euro investito dai Diavoli Neri nella stagione appena conclusa ne sono stati generati l'equivalente di 3 a favore della comunità locale. A tal proposito arrivano anche alcune dichiarazioni del numero uno della Virtus Entella Antonio Gozzi: “Lo studio dimostra come abbiamo sempre sostenuto, che le attività sportive, e il calcio in particolare, hanno un formidabile ritorno economico e sociale per il territorio di riferimento. Per ogni euro speso nellʼEntella, si crea un valore economico di tre euro, con un moltiplicatore di peso economico e di soddisfazione sociale che noi stessi non ci saremmo mai aspettati in termini così importanti”.