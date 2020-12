Entella, oltre il campo c'è di più: club a lavoro per allestire una biblioteca per i tesserati

Un momento non facile per l'Entella, ma nonostante questo il progetto chiaverese non arretra di un centimetro, ma anzi, va a seguire con sempre maggior attenzione il settore giovanile, dando spazio... alla cultura e all'istruzione.

Come infatti ha fatto sapere il club di patron Antonio Gozzi attraverso una nota ufficiale, ai ragazzi del settore giovanile saranno regalati dei libri, ma nell'idea del club c'è anche la costruzione di una biblioteca:

"Da sempre l’Entella è molto attenta alle dinamiche che caratterizzano la quotidianità dei suoi ragazzi e quest’anno, per Natale, la società biancoceleste ha deciso di fare dei regali davvero speciali. I libri sono degli amici che accompagnano la nostra vita grazie ai quali è bello lasciarsi trasportare, emozionare e motivare. Sotto l’albero i giovani calciatori biancocelesti potranno trovare un volume attuale e coinvolgente.

La scelta è ricaduta su GOALS. 98 storie +1- di Gianluca Vialli, La mia vita dietro un pallone di Sara Gama e Fugees Football Club di Igor De Amicis e Paola Lucianini.

Si tratta di libri dalla chiara impronta sportiva e motivazionale, esempi di vita da seguire e dai quali trarre insegnamenti sia dentro che fuori dal campo. Una palestra di vita attraverso pagine di volumi imperdibili. Un regalo in chiaro stile Entella perchè a questa età, essere protagonisti nel rettangolo verde è importante, ma aiutare i ragazzi fortificando i valori veri della vita lo è molto di più.

L’Entella, però, non si vuole fermare, e grazie all’instancabile lavoro di Sabina Croce, vuole fare molto di più. La società biancoceleste, infatti, sta lavorando per allestire una piccola biblioteca per tutti i ragazzi del settore giovanile. Un luogo di incontro e di interesse dove poter conoscere tante storie e apprendere nozioni fondamentali per la vita di tutti i giorni".