Entella, operato Crimi: intervento al crociato riuscito

Dopo l’infortunio rimediato contro il Pescara, come comunica il club, il calciatore dell'Entella Marco Crimi è stato operato nella giornata di ieri a Villa Stuart: l’intervento è perfettamente riuscito, e nei prossimi giorni il centrocampista biancoceleste inizierà l’iter riabilitativo.

Questo il suo messaggio ai tifosi: “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto che mi avete mandato. Sentire la vostra vicinanza mi ha aiutato ad affrontare questa situazione con il sorriso e con una forza che non immaginavo neanche di avere. Grazie al professor Mariani e a tutta Villa Stuart per la professionalità e per la pazienza. Adesso si inizia subito a lavorare per rientrare il prima possibile”.