Entella, operazione riuscita per Borra. Ma si è vigili sul mercato

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Attraverso una nota ufficiale, l'Entella fa sapere che il portiere Daniele Borra si è sottoposto ieri, presso la clinica di Villa Stuart a Roma, all'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per suturare una lesione meniscale esterna; operazione perfettamente riuscita, e fase riabilitativa già iniziata.

A ogni modo, come è noto, il club andrà probabilmente a tutelarsi con l'ulteriore innesto di un terzo portiere, ma probabilmente molto dipenderà anche dai tempi di recupero previsti per il classe '95.