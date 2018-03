Entella-Palermo, le formazioni: Tedino ritrova Struna, Aglietti conferma

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo ritrova i nazionali, ma molti di loro (a partire da Nestorovski) vanno in panchina. Struna invece titolare in difesa. Nell'Entella confermato in toto l'undici che ha vinto a Cremona nell'ultimo turno di campionato.

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi; De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto; De Luca, La Mantia. Allenatore: Aglietti.

Palermo (3-5-1-1): Pomini; Szyminski, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré, Rolando; Coronado, La Gumina. Allenatore: Tedino.