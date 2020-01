Entella, Pellizzer: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, punto prezioso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Entella Michele Pellizzer ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo il pareggio di Livorno: "Fino al 90' sembrava fatta. Poi abbiamo preso il 4-3, siamo stati meno bravi del solito, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo portato a casa un punto che, per come si era messa, è prezioso. Cosa ci siamo detti nell'intervallo? Che non andava bene e se avessimo continuato così ne avremmo presi altri tre. Abbiamo corretto il tiro e si è visto. Soprattutto siamo entrati in campo con una voglia e un atteggiamento diversi. Cosa lascia questo pareggio in extremis? Ci lascia ben sperare perchè la squadra c'è. Dobbiamo lavorare molto sui gol che abbiamo preso perchè non siamo stati l'Entella delle ultime partite. Ma dobbiamo ripartire dall'atteggiamento perchè fare quattro gol a Livorno non è facile".