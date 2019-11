Intervistato in esclusiva dall'edizione Levante de Il Secolo XIX, il difensore biancoceleste Michele Pellizzer ha parlato della prossima sfida contro la Juve Stabia: "E' una gara che vale doppio per molti motivi e che non possiamo permetterci di sbagliare, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. La Juve Stabia sta attraversando un buon momento di forma, viene da un bel filetto di risultati e va rispettata ma noi dobbiamo fare una partita giusta, intelligente. Servono i punti, la bellezza e la qualità del gioco domani pomeriggio contano fino a un certo punto".