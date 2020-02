Entella, Pellizzer: "Gran gol di Dionisi ma noi siamo stati disattenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Entella Michele Pellizzer ha analizzato in zona mista la sconfitta di Frosinone: "Per noi poteva essere un punto d'oro. Si è visto che il Frosinone non era quello dell'andata - riporta TuttoFrosinone.com -. Bisogna fare i complimenti a Dionisi, che ha questi colpi. In occasione del gol siamo stati un po' disattenti noi. Non abbiamo sfruttato due occasioni avute. Per il nostro cammino non cambia nulla, anzi: siamo partiti ad inizio anno con l'obiettivo di salvarci. Quello che verrà più in avanti, lo accetteremo. Ci prepariamo adesso per la prossima sfida contro il Pescara: una gara che andrà vinta, davanti ai nostri tifosi. La squadra c'è, ora accogliamo i nuovi acquisti e ripartiamo. La classifica fino a marzo sarà così: le squadre dietro non mollano e non dovremo farlo neanche noi. Tireremo le somme alla fine".