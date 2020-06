Entella, Pellizzer: "Saranno entusiasmo e intelligenza tattica a fare la differenza"

Nuovo appuntamento con Entella Zone, podcast ufficiale dell'Entella. Nella settimana che segna la ripresa del campionato, con i liguri che affronteranno il Cosenza, parola al difensore Michele Pellizzer: "Manca poco adesso alla ripresa, ci inoltriamo nella settimana tipo, non vedevamo l'ora dopo questa mini preparazione: sabato sarà un'incognita a livello di condizione fisica, ma è un discorso che vale per tutti. L'importante è riniziare, fare partite serie, il calcio e lo spogliatoio ci mancavano molto: siamo davvero carichi e pronti per sabato. All'andata fu una gara fastidiosa, noi avevamo cambiato modulo da poco e abbiamo sofferto, mentre per sabato viene difficile fare previsioni: la condizione fisica, come detto, è un punto di domanda, servirà molta intelligenza tattica e saper colpire al momento giusto".

Si parla poi dell'assenza di tifosi: "Per una minima percentuale può influire sulla resa delle varie squadre, soprattutto quelle abituate a giocare davanti a un pubblico caloroso. Ma l'entusiasmo farà comunque la differenza, se verranno fuori i risultati positivi sarà più facile più proseguire: è un punto fondamentale da portare dalla nostra parte".