© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A parlare del derby contro lo Spezia, ai canali ufficiali del club, è il difensore dell'Entella Michele Pellizzer, carico per la sfida del 26: “I derby sono belli da giocare e da vivere, ne ho giocati un bel po’ da quando sono qua e l’atmosfera è sempre bella e intensa, a maggior ragione nelle feste natalizie lo sarà, e spero ci sia una buona cornice di pubblico. Sono gare che si preparano da sole, si sente l’attesa, ma non si deve caricarle troppo per evitare l’effetto contrario: va preparata come le altre, senza sbagliare l’atteggiamento. Il ko contro il Perugia è alle spalle, abbiamo fatto un buon primo tempo ma nella ripresa non abbiamo dato continuità e loro hanno fatto la gara, in campo dobbiamo mettere quanto messo con l’Empoli”.