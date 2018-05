Entella, Petrovic alla conquista della B. Dopo aver stupito in Primavera

In casa Virtus Entella sta sbocciando un nuovo talento che nei prossimi anni potrebbe far parlare molto di sé. Si tratta di Tomi Petrovic, attaccante classe '99 figlio e nipote d'arte (sia il padre Vladimir, sia lo zio Anto sono stati calciatori), che nell'ultima giornata di Serie B ha segnato il suo primo gol fra i professionisti alla prima da titolare, la terza presenza complessiva, regalando ai liguri un punto prezioso contro una concorrente diretta come l'Ascoli. Il giovane croato aveva già mostrato in Primavera tutte le sue qualità di attaccante con ben 12 reti in 15 partite, ma si sa che il passaggio dalle giovanili alla Serie B non è certo una passeggiata. Petrovic ha però saputo adattarsi bene, dopo qualche minuto di assestamento, e dare il suo contributo alla squadra di Alfredo Aglietti che ora sa di poter contare su un'altra freccia al proprio arco per conquistare la salvezza.