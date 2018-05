Entella, Petrovic: "Non pensavo che il mio 1° gol sarebbe arrivato così presto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Primo gol in B per Tomi Petrovic. L'attaccante della Virtus Entella ha così parlato ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "Sono molto contento perchè non pensavo che sarebbe arrivato così presto. Io volevo solo aiutare la mia squadra, ora vediamo le prossime partite".

Ti aspettavi di giocare dal primo minuto?

"No. Lo aspettavo al 50% perchè in allenamento non sempre ero fra i primi undici".



Ora servirà un successo a Salerno?

"Peccato per oggi perchè volevamo vincere però il risultato dice così. A Salerno per vincere".