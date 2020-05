Entella, Poli: "Il campo mi è mancato tanto, quando si riprenderà ci faremo trovare pronti"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TuttoEntella.com, il difensore dell'Entella Fabrizio Poli ha commentato: "Da giovedì abbiamo iniziato con gli allenamenti, siamo contenti di essere tornati al campo perché stare fermi forzatamente non è semplice. Speriamo ci sia un nuovo inizio magari con il via al campionato. Ovviamente con tutto e tutti in sicurezza. Aspettiamo la decisione ufficiale. Quanto è mancato il campo? Tantissimo perchè noi viviamo di questo. Quando di viene a mancare per tanto tempo il campo, lo senti perchè per te è il massimo. E' vero che in estate stiamo fermi ma per un mese e mezzo, due mesi e mezzo così è difficile. Lo è ancora di più se pensiamo al motivo. Il lavoro a casa? Tutti quanti, in un modo o nell'altro, abbiamo cercato di tenerci in forma con le disposizioni dello staff tecnico in vista di una possibile ripresa. Tutti abbiamo svolto del lavoro a casa che adesso ci torna utile perchè di certo non potevamo stare completamente fermi. Si tornerà in campo? Negli ultimi giorni sembra che questa eventualità stia prendendo sempre più piede. Ovviamente noi speriamo che la stagione possa essere portata a termine perchè abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Certamente ci faremo trovare pronti".