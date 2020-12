Entella, Poli: "Le zero vittorie fanno un brutto effetto. Cremonese? Una battaglia per svoltare"

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni di Fabrizio Poli, centrale difensivo della Virtus Entella, che analizza il momento complicato della formazione ora nelle mani di Vincenzo Vivarini: "Vedere quello zero nella casella delle vittorie dopo nove partite fa un brutto effetto, fa male e noi quel numero lo vogliamo cancellare al più presto. Le pacche sulle spalle, le buone prestazioni come quella offerta lunedì sera contro la Spal non ci bastano assolutamente più. Aver fatto soffrire una delle squadre più forti della serie B è una magra consolazione, ma quello che conta ora sono solamente i punti. L'attenzione per i dettagli è fondamentale e può fare veramente la differenza - spiega il centrale ex Carpi - Sulle palle inattive abbiamo preso troppi gol e non possiamo reiterare gli errori perché ci sono costati più di un punto. Sono situazioni sulle quali dobbiamo lavorare e trovare velocemente un rimedio, perché quando le partite filano sul piano dell'equilibrio ogni minima disattenzione rischia di diventare decisiva. Lo scontro salvezza contro la Cremonese? Troveremo una squadra che è in una situazione molto simile alla nostra e che lotterà con il coltello tra i denti. La Cremonese è una formazione fisica, aggressiva e ci stiamo preparando a quella che sarà una vera e propria battaglia. Abbiamo voglia di far svoltare la nostra stagione"