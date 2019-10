Entella, Poli: "Siamo sempre stati sereni. Questo è il nostro fortino"

Fabrizio Poli, match winner di Entella-Cosenza, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita: "Contava vincere, il modo di segnare non era importante. Abbiamo creato più del solito, anche se i segnali c'erano già stati nelle partite precedenti, dove non avevamo raccolto quello che meritavamo. Il gol è nato da un calcio d'angolo battuto velocemente, perché non erano organizzati benissimo dietro. È stato un cross perfetto, mi son preso la rivincita dopo la gran parata di Perina nel primo tempo. I punti che pesano li dobbiamo fare qua, è il nostro fortino. Ci abbiamo sempre creduto, anche quando non arrivavano risultati positivi. Eravamo certi che i tre punti sarebbero tornati. La prossima trasferta sarà impegnativa, ma come giocheremo la terza partita in una settimana la giocheranno anche loro".