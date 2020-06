Entella, primo allenamento collettivo al Comunale per la squadra di Boscaglia

Primo allenamento collettivo per l'Entella. La squadra di Roberto Boscaglia è tornata in campo al Comunale per preparare il ritorno in campo previsto nel weekend del 20 giugno a Cosenza. Il club ha pubblicato alcuni scatti della razione di lavoro sul proprio canale ufficiale Twitter.