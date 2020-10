Entella-Reggina 1-1, le pagelle: Mancosu decisivo, Rossi ingenuo. Lampi di classe di Mastour

ENTELLA-REGGINA 1-1

Marcatori: 51' Crisetig (R), 91' Mancosu su rigore (E)

ENTELLA

Borra 6 - Con le parate su Menez e Folorunsho riesce a riscattarsi dopo la punizione di Crisetig, non perfetto sul vantaggio amaranto ma riesce a rifarsi soprattutto nel finale.

De Col 6 - Tra i più propositivi almeno nella prima frazione di gioco, spinge a destra e mette in mezzo qualche buon traversone. Nel secondo tempo è costretto a rimanere maggiormente bloccato per l'inferiorità numerica.

Chiosa 6,5 - Insieme a Paolucci è stato il migliore dei suoi. Si prende la responsabilità di marcare a vista German Denis, l'ex Bari domina sui palloni aerei e non concede spazio all'argentino.

Poli 6 - Forma una buona coppia con Chiosa, riesce a chiudere gli amaranto per vie centrali. Bene nei duelli arei, prova anche a rendersi pericoloso sui calci piazzati in favore dei liguri.

Pavic 5,5 - Non benissimo il croato, abbastanza timido lungo la corsia di competenza rispetto a De Col. Incertezza nel primo tempo quando regala un pallone d'oro a Bellomo che per sua fortuna spara a lato.

Brescianini 5,5 - Chiude bene il primo tempo e mette in difficoltà anche Guarna, l'unico dell'Entella a riuscirci. In avvio di secondo tempo però commette il fallo dal quale nasce la punizione vincente di Crisetig. (Dal 77' Koutsoupias sv).

Paolucci 6,5 - Fino alla sostituzione, forzata per infortunio, è stato tra i migliori in campo della formazione di Tedino. Tanti palloni distribuiti e agisce benissimo d'anticipo su Bellomo. (Dal 49' Toscano 6 - Entra con la giusta grinta e determinazione).

Crimi 4,5 - L'uomo di quantità del centrocampo dell'Entella, quando c'è da combattere non si tira indietro. Entra male nella ripresa, ingenuo nell'intervento su Liotti da ammonito e finisce per lasciare i suoi in dieci.

Morosini 5 - Il calciatore di maggior tasso tecnico si vede pochissimo nella sfida di questo pomeriggio, prova a muoversi alle spalle degli attaccanti ma senza costrutto. Si vede pochissimo. (Dal 77' Petrovic sv).

Brunori 5,5 - L'unico del reparto offensivo che almeno riesce a rendersi pericoloso per la difesa amaranto, tanto movimento ma non riesce mai a calciare in porta. Poco coadiuvato dai compagni. (Dal 69' Mancosu 7 - Serviva la sua esperienza per portare a casa un punto, si guadagna il penalty nel finale e lo trasforma).

De Luca 5 - Paga anche lui la mancanza di manovra offensiva della squadra ligure, si vede annullare anche per fuorigioco il gol del vantaggio. Rimane a secco per la terza gara consecutiva. (Dal 70' Coppolaro 6 - Da manforte al reparto difensivo nel momento di maggior forcing della Reggina).

REGGINA

Guarna 6 - Si prende subito un rischio con l'uscita a vuoto nel primo tempo, qualche piccolo brivido e nulla più. Intuisce il calcio di rigore di Mancosu ma non riesce a neutralizzarlo.

Loiacono 6 - Il capitano si rende protagonista di una buona prova, l'Entella dal suo versante non colpisce praticamente mai. Ordinaria amministrazione per l'ex difensore del Foggia.

Cionek 6,5 - Esordio perfetto dal primo minuto per il polacco, si prende subito le chiavi del reparto difensivo degli amaranto. Duro quanto basta negli interventi, con lui gli avanti avversari non la vedono praticamente mai.

Rossi 5 - Rovina un'ottima prova proprio nel finale, ingenuo il suo intervento ai danni di Mancosu che vale il calcio di rigore del pari dell'Entella. Poi riesce anche a fallire una buona occasione proprio sul gong.

Situm 6 - Primi passi con la Reggina per l'esterno croato, spedito in campo dal primo minuto da Toscano non delude le aspettative. Può sicuramente far meglio ma svolge bene il compito di tornante, prova a mettere in difficoltà Borra nella ripresa. (Dal 93' Vasic sv).

Bianchi 6 - Ordinaria amministrazione per il mediano della Reggina, riesce ad attaccare meno la profondità del solito. Viene sacrificato da Toscano per mandare in campo maggior quantità. (Dal 46' Folorunsho 5 - Anche lui ha sulla coscienza il pari dell'Entella, qualche minuto prima poteva sfruttare molto meglio un'occasione a tu per tu con Borra per chiudere l'incontro).

Crisetig 7 - E' ormai diventato il perno della mediana della Reggina, le azioni partono tutte dal suo mancino. Dopo esserci andato vicino con la Salernitana, stavolta il suo sinistro è vincente. (Dal 83' De Rose sv).

Liotti 6,5 - Si tiene stretta la maglia da titolare, ci prende gusto dopo la doppietta con il Pescara e va vicino al gol in avvio di gara. Per il resto è sempre un puntello vivace lungo la corsia mancina. (Dal 83' Di Chiara sv).

Bellomo 5 - Sicuramente non la migliore prestazione per il trequartista amaranto, una conclusione e qualche accesso di nervosismo. Finisce per perdere tutti i duelli contro Paolucci. (Dal 46' Mastour 6,5 - E' il suo inizio di campionato, continua a convincere e regala lampi di classe).

Denis 6 - Chiude la terza gara consecutiva senza trovare la via del gol ma lavora per la squadra, spesso spalle alla porta facendo a sportellate con Chiosa. Nella ripresa va vicino alla gioia personale direttamente su calcio di punizione.

Menez 6,5 - Dimostra ancora una volta di essere un calciatore di altra categoria, il francese quando si accende è difficile da fermare. Costringe alle cattive gli avversari, si guadagna la punizione dal quale nasce la rete di Crisetig.