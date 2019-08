Entella, Schenetti al 45': "Siamo venuti qui per giocare a viso aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha sbloccato il risultato con un gol a metà primo tempo, infrangendo il record di clean sheets casalingo della Cremonese che durava dallo scorso marzo. Andrea Schenetti, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha così commentato i primi 45 minuti tra Cremonese ed Entella:

"E' una bella soddisfazione perché siamo in vantaggio, ma la partita non è ancora finita. Stiamo giocando contro una squadra forte e sicuramente ci aspetta un secondo tempo molto difficile. Siamo venuti qui per giocare a viso aperto e sicuramente anche nella ripresa giocheremo così".